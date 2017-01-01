На Донбасі окупанти продовжують тероризувати місцеве населення – розвідка

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Російський військовий у зоні АТО, перебуваючи в патрулі, жорстоко побив місцеву жительку

Терористи «Л/ДНР» продовжують скоювати злочини відносно місцевого населення. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у себе на сторінці у Facebook. Так, військовослужбовець 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1-го АК ЗС РФ, перебуваючи в патрулі, жорстоко побив місцеву жительку, яка відмовилася підкорятися «захиснику».

«Військовою комендатурою 2-го АК було затримано чотирьох військовослужбовців 7-ї окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2-го АК, які, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, залишили позиції та намагалися пограбувати магазин», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, незважаючи на святкування Великодня та декларативні заяви щодо дотримання християнських норм поведінки, російські окупаційні війська не припиняють провокаційні обстріли наших підрозділів, що ретельно приховується від СММ ОБСЄ.