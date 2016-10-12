На Великдень бойовики 22 рази обстріляли позиції сил АТО, — штаб

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За минулу добу двоє українських захисників отримали поранення

Провокаційні обстріли українських військових не припиняються

За минулу добу російсько-окупаційні війська 22 рази обстріляли позиції Збройних Сил України. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На приморському напрямку, вогнем мінометів калібру 120-мм та 82-мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник накривав морських піхотинців поблизу Павлополя. По позиціях у районі Гнутового ворог гатив з мінометів калібру 120-мм та автоматичних гранатометів, а по опорних пунктах поблизу Водяного застосовував 82-міліметрові міномети та протитанкові гранатомет. По захисниках Широкиного та Лебединського вів вогонь зі стрілецької зброї.

На донецькому напрямку, позиції сил АТО у районі Авдіївки, противник обстрілював з гранатометів різних систем та кулеметів великого калібру. По опорних пунктах поруч населеного пункту Зайцеве ворог вів вогонь з озброєння БМП та гранатометів. По захисниках Шахти «Бутівка» противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів, а по оборонцях Миронівського – з автоматичних гранатометів.

На луганському напрямку, по позиціях поруч Катеринівки противник застосував міномети калібру 120-мм та автоматичні гранатомети. Опорні пункти у районі Новоалександрівки ворог обстрілював зі стрілецької зброї.

За минулу добу двоє українських захисників отримали поранення.