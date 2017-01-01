На Донбасі підірвалася група українських саперів: є жертви
- Сьогодні, 14:36
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Під час виконання бойового завдання загинув український сапер
У четвер, 11 травня, на донецькому напрямку на вибуховому пристрої підірвалися українські сапери групи розмінування однієї з механізованих бригад. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
«Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої підірвались сапери групи розмінування однієї з механізованих бригад, особовий склад якої виконує бойові завдання на Донецькому напрямку. Один військовослужбовець загинув на місці, другий отримав поранення і був госпіталізований», - йдеться в повідомленні.
Обставини з’ясовуються.
На місці події працюють представники Військової служби правопорядку.
Як повідомлялося, за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в результаті бойових дій отримав поранення один український військовослужбовець.