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    На Донбасі підірвалася група українських саперів: є жертви

    • Сьогодні, 14:36
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    Загибель українських бійців в зоні АТО
    Фото: УНІАН
    Загибель українських бійців в зоні АТО

    Під час виконання бойового завдання загинув український сапер

    У четвер, 11 травня, на донецькому напрямку на вибуховому пристрої підірвалися українські сапери групи розмінування однієї з механізованих бригад. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    «Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої підірвались сапери групи розмінування однієї з механізованих бригад, особовий склад якої виконує бойові завдання на Донецькому напрямку. Один військовослужбовець загинув на місці, другий отримав поранення і був госпіталізований», - йдеться в повідомленні.

    Обставини з’ясовуються.

    На місці події працюють представники Військової служби правопорядку.

    Як повідомлялося, за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в результаті бойових дій отримав поранення один український військовослужбовець.

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