На Донбасі підірвалася група українських саперів: є жертви



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: УНІАН Загибель українських бійців в зоні АТО

Під час виконання бойового завдання загинув український сапер

У четвер, 11 травня, на донецькому напрямку на вибуховому пристрої підірвалися українські сапери групи розмінування однієї з механізованих бригад. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

«Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої підірвались сапери групи розмінування однієї з механізованих бригад, особовий склад якої виконує бойові завдання на Донецькому напрямку. Один військовослужбовець загинув на місці, другий отримав поранення і був госпіталізований», - йдеться в повідомленні.

Обставини з’ясовуються.

На місці події працюють представники Військової служби правопорядку.

Як повідомлялося, за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в результаті бойових дій отримав поранення один український військовослужбовець.