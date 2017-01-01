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    Доба в АТО: отримав поранення один український боєць

    • Сьогодні, 13:15
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    Поранення українського захисника
    Поранення українського захисника

    Загиблих в лавах Збройних сил України немає

    За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в результаті бойових дій отримав поранення один український військовослужбовець. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

    «За минулу добу в результаті бойових дій загиблих в лавах Збройних сил немає, один військовослужбовець отримав поранення», - сказав він.

    Як повідомлялося, протягом минулої доби зафіксовано 37 обстрілів позицій Збройних сил України, Зокрема, на приморському напрямку з переносних реактивних систем «Град-П», мінометів калібру 82-мм, озброєння танку, БМП, БТР, протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог обстрілював позиції морських піхотинців у районі Широкиного.

    Увечері в четвер внаслідок ворожого обстрілу з протитанкових і автоматичних гранатометів по укріпленнях українських військовослужбовців поблизу села Новоолександрівка (Попаснянський район, Луганська область) поранено українського воїна. 

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