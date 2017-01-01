На Донбасі воюють до 3-4 тис. російських військових - Жебрівський

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Російські військові на Донбасі

На Донбасі російських регулярних військ 3-4 тис. чоловік, не кажучи про найманців, які за гроші там працюють

Зараз на Донбасі зараз знаходиться до 4 тисяч російських військових, без урахування найманців, які воюють за гроші. Про це заявив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

«За нашими підрахунками, російських регулярних військ 3-4 тис. чоловік, не кажучи про найманців, які за гроші там працюють. Після блокади, після того, як позакривалися шахти, наприклад, в Макіївці працювало 10 шахт, сьогодні жодна шахта не працює... Через це у багатьох немає вибору і деякі з них пішли в незаконні збройні формування, тому що платять тільки в НЗФ. Буквально з Дебальцевим розмовляв, там також змушують працювати на залізниці, розвантажувати дизпаливо, зброю і за це не платять вже 4 місяці, і люди кажуть, що вони повинні йти туди. Також вони тікають. Є сьогодні питання з місцевими бойовиками, які часом слухають своїх кураторів, а часом не слухають. На жаль, багатьох з них росіяни навчили воювати, і сьогодні вони досить прицільно стріляють по українських воїнах», - заявив Жебрівський в ефірі «112 Україна».

За його словами, в зоні АТО зменшилася кількість обстрілів, однак покращилася їх точність.

«Однак на тій стороні приблизно, за нашими підрахунками, в 2,5-3 рази кількість загиблих і поранених більша, ніж з нашого боку», - додав він.

Як повідомлялося, російсько-окупаційні війська не припиняють збройних провокацій проти сил АТО. З початку доби зафіксовано 19 обстрілів позицій Збройних сил України.