На Донеччині бойовики пограбували та зґвалтували жінку

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Російські бойовики

Безчинства терористів на Донбасі тривають

Тривають безчинства та протиправні дії військовослужбовців російсько-окупаційних військ відносно цивільного населення на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України. Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.

За даними ГУР, у четвер, 5 січня, бойовики увірвалися до оселі мирних жителів, здійснили пограбування та зґвалтування жінки.

«5 січня ц.р. кадрові російські військовослужбовці, які проходять службу у складі 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1-го АК (Донецьк) ЗС РФ, увірвалися до оселі цивільної особи і здійснили пограбування та зґвалтування жінки», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, командний склад, що прибув за ротацією на Донбас з території РФ, займається покращенням власного матеріально-фінансового становища за рахунок місцевого населення та підлеглого особового складу, що призводить до майже щоденного погіршення організації несення служби особовим складом на передових позиціях.