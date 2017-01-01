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    На Донеччині бойовики пограбували та зґвалтували жінку

    • Сьогодні, 14:20
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    Російські бойовики
    Російські бойовики

    Безчинства терористів на Донбасі тривають

    Тривають безчинства та протиправні дії військовослужбовців російсько-окупаційних військ відносно цивільного населення на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України. Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.

    За даними ГУР, у четвер, 5 січня, бойовики увірвалися до оселі мирних жителів, здійснили пограбування та зґвалтування жінки.

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    «5 січня ц.р. кадрові російські військовослужбовці, які проходять службу у складі 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1-го АК (Донецьк) ЗС РФ, увірвалися до оселі цивільної особи і здійснили пограбування та зґвалтування жінки», – йдеться у повідомленні.

    Як повідомлялося, командний склад, що прибув за ротацією на Донбас з території РФ, займається покращенням власного матеріально-фінансового становища за рахунок місцевого населення та підлеглого особового складу, що призводить до майже щоденного погіршення організації несення служби особовим складом на передових позиціях.

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