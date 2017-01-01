Бойовики на Донбасі не хочуть воювати і грабують населення

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Російські бойовики

Також посилюється невдоволення серед особового складу російсько-окупаційних військ незадовільними умовами несення служби

Рівень укомплектованості особовим складом передових підрозділів російсько-окупаційних військ на Донбасі продовжує знижуватися внаслідок невдоволення військовослужбовців умовами служби та втрати мотивації до її продовження. Це змушує командування російських військ застосовувати додаткові заходи для комплектування вакантних посад. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«З 3 січня ц.р. представниками ФСБ РФ спільно з т.зв. МДБ «ДНР» розпочато заходи з примусового залучення до бойових дій у складі передових підрозділів 1-го АК (Донецьк) ЗС РФ особового складу «республіканських силових структур». Як правило, до передових підрозділів військовослужбовці направляються з метою перевиховання, з-поміж тих, хто будь-яким чином проявив невдоволення діяльністю російських окупаційних військ і місцевою владою, або без оформлення дозволу ФСБ РФ перебував на території, підконтрольній Україні», – інформує ГУР.

Також посилюється невдоволення серед особового складу незадовільними умовами несення служби у підрозділах 2-ї окремої мотострілецької бригади (Луганськ), 4-ї окремої мотострілецької бригади (Алчевськ), 7-ї окремої мотострілецької бригади (Брянка), окремої артилерійської бригади (Хрустальний) та 6-го окремого мотострілецького полку (Кадіївка) 2-го АК (Луганськ) ЗС РФ.

«Командний склад, що прибув за ротацією з території РФ, займається покращенням власного матеріально-фінансового становища за рахунок місцевого населення та підлеглого особового складу, що призводить до майже щоденного погіршення організації несення служби особовим складом на передових позиціях», – повідомляє українська розвідка.