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    На Донеччині перепоховали останки загиблих у Другій світовій війні

    • Сьогодні, 23:14
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    Перепоховання воїнів
    Перепоховання воїнів

    Жодного із 86 воїнів не вдалось ідентифікувати

    Сьогодні в селі Тетянівка Святогірського району Донецької області перепоховали останки тіл 86 солдатів часів Другої світової війни. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

    «Донині віднаходимо солдатські могили часів Другої світової війни. Сьогодні в селі Тетянівка, біля Святогірська, перепоховали недавно віднайдені останки наших воїнів, які загинули тут, на Донецькій землі, у 1941-43 роках», - написав Жебрівський.

    За його словами, жодного із 86 воїнів не вдалось ідентифікувати.

    «Спочивайте з миром, Солдати! Сьогодні Вашу святу справу звільнення рідної землі від віроломного і жорстокого окупанта продовжують Ваші нащадки. А, можливо, й реальні внуки», - додав глава Донеччини.

    Нагадаємо, сьогодні троє українських військових, рятуючи свого пораненого побратима, загинули в районі Світлодарської дуги.

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