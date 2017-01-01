На Донеччині перепоховали останки загиблих у Другій світовій війні

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Перепоховання воїнів

Жодного із 86 воїнів не вдалось ідентифікувати

Сьогодні в селі Тетянівка Святогірського району Донецької області перепоховали останки тіл 86 солдатів часів Другої світової війни. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

«Донині віднаходимо солдатські могили часів Другої світової війни. Сьогодні в селі Тетянівка, біля Святогірська, перепоховали недавно віднайдені останки наших воїнів, які загинули тут, на Донецькій землі, у 1941-43 роках», - написав Жебрівський.

За його словами, жодного із 86 воїнів не вдалось ідентифікувати.

«Спочивайте з миром, Солдати! Сьогодні Вашу святу справу звільнення рідної землі від віроломного і жорстокого окупанта продовжують Ваші нащадки. А, можливо, й реальні внуки», - додав глава Донеччини.

Нагадаємо, сьогодні троє українських військових, рятуючи свого пораненого побратима, загинули в районі Світлодарської дуги.