На Світлодарській дузі загинуло троє українських бійців

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Тіла загиблих забрати з полю бою поки що не вдалося через обстріл терористів

Троє українських військових, рятуючи свого пораненого побратима, загинули в районі Світлодарської дуги.

Про це повідомляє прес-центр сил АТО.

«Один з військових, будучи пораненим, аби не потрапити в полон і знищити противника, привів у готовність до застосування ручну гранату. Проте, хлопцеві не вдалося реалізувати свій план. Від поранень він помер на місці», - йдеться у повідомленні.

Командуванням частини одразу було організовано пошук військовослужбовців. Тіла було знайдено, проте евакуювати їх не вдалося внаслідок сильної вогневої протидії противника.

На даний час проводиться процедура щодо повернення тіл військовослужбовців.

На одному із російських сайтів вже з’явилася неправдива інформація про приналежність загиблих українців до диверсійно-розвідувальної групи.

Раніше повідомлялося, що у зоні АТО загинув військовий під час занять з бойової підготовки.