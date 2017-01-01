На Донеччині пошкоджено майже 11 тисяч об’єктів інфраструктури – Жебрівський

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Наслідки обстрілів бойовиків

Для відбудови та ремонту пошкоджених об’єктів необхідно близько 3 млрд грн

У Донецькій області на території підконтольній українській владі внаслідок бойових дій пошкоджено майже 11 тисяч об’єктів цивільної інфраструктури. Про це у Facebook написав голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

«За майже три роки війни, лише на території Донеччини, яку контролює українська влада, різного ступеня пошкоджень від російських обстрілів зазнали 10 682 житлових будинки, 111 шкіл, 79 садочків та 50 медичних закладів. На їхню відбудову та ремонт потрібно близько 3 млрд грн», - йдеться у повідомленні.

Також Жебрівський зазначив, що в понеділок відбулася зустріч із Інгрід Макдональд, директором Керівної групи експертів з впровадження програми перетворень в Україні, представниками Дитячого фонду ООН та Офісу Управління ООН з координації гуманітарних справ.

До слова, вчора у прифронтовому місті Авдіївка Донецької області ремонтним бригадам знову не вдалося провести відновлювальні роботи на лінії електропередачі через відсутність гарантій дотримання режиму тиші з боку бойовиків.