В Авдіївці знову не вдалося відновити електропостачання

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Ремонтник

Бойовики не надають гарантій дотримання режиму тиші

У прифронтовому місті Авдіївка Донецької області ремонтним бригадам не вдалося провести відновлювальні роботи на лінії електропередачі.

Про це повідомляє прес-центр Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб у Тwitter.

«Авдіївка..ремонтні бригади не змогли відновити електропостачання через відсутність гарантій дотримання режиму тиші з боку ОРДО», - йдеться у повідомленні.

Вчора ремонтники теж безрезультатно намагалися відновити електропостачання в Авдіївці.

Як повідомлялося, 29 березня в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач 110 кВ, що призвело до припинення електропостачання міста Авдіївка (близько 22 тис. мешканців), Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують місто водою та теплопостачанням.

Це не вперше, коли місто залишилося без електроенергії. В ніч на 25 лютого в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії 110 кВ поблизу Авдіївки, що призвело до припинення електропостачання міста та Авдіївського коксохімічного заводу.

Подібна ситуація спостерігалася і на початку лютого, коли ремонтники також ремонтували пошкоджені лінії електропередач.

Раніше бойовики прицільно обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію, яка постачає воду в Авдіївку і навколишні населені пункти, а також Донецьк і Ясинувату.