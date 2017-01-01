На Донеччині спостерігачі ОБСЄ зафіксували фальшиві автомобілі місії

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На передніх дверях цього транспортного засобу були наліпки, що імітують кольори і дизайн логотипу ОБСЄ

В Авдіївці Донецької області спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ побачили автівки, що схожі на машини ОБСЄ.

Про це йдеться у звіті місії.

«В Авдіївці спостерігачі бачили цивільний позашляховик білого кольору, у якому їхали чоловіки у формі військового типу. На передніх дверях цього транспортного засобу були наліпки, що імітують кольори і дизайн логотипу ОБСЄ. Позашляховик рухався на схід по вул. Воробйова перед будівлею, де розміщена камера СММ. 4 березня в цьому ж районі СММ зафіксувала схожий транспортний засіб», — йдеться у звіті.

Також зазначається, що за минулий тиждень у порівнянні з попереднім кількість обстрілів у Донецькій області збільшилась, а у Луганській — зменшилась.