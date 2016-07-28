Ремонт фільтрувальної станції в Донецьку проходитиме під наглядом ОБСЄ

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Патруль місії вже прибув до Донецьку та готовий забезпечити процес ремонту

Відновлення пошкоджених в результаті обстрілу електромереж, що живлять Донецьку фільтрувальну станцію, розташовану в районі Ясинуватій, буде проходити під спостереженням патруля місії ОБСЄ. Про це повідомляється на сторінці СММ ОБСЄ в Україні в twitter.

«Патруль СММ ОБСЄ з Олександром Хугом прибув до Донецької станції фільтрації води і готові забезпечити процес ремонту», - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що Авдіївський коксохімічний завод і Донецька фільтрувальна станція були знеструмлені у результаті бойових дій. Ремонтники неодноразово намагались приступити до відновлення пошкоджених ліній електропередачі, але були змушені припиняти їх у зв'язку з обстрілами.

Нагадаємо, 1 лютого у Донецьку без електрики залишилася фільтрувальна станція, що забезпечує водою Донецьк, Ясинувату, а також Красногвардійський район Макіївки.

Нагадаємо, сьогодні зранку українські ремонті бригади у супроводі службовців ДСНС мали вийти на місце пориву ліній електропередач біля Авдіївки. Російська сторона у спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін надала Україні письмову гарантію щодо «режиму тиші», проте зменшила у односторонньому порядку кількість ремонтинків з 30 чоловік до 10.

Як повідомляв «Главком», вчора ремонтникам не вдалось полагодити ЛЕП, оскільки російсько-окупаційні війська обстріляли українського монтажника під час ремонту. На жастя, чоловік не постраждав.

В суботу ввечері бойовики знову розпочали штурм біля Авдіївської промзони. У період з 31 січня по четверте лютого з міста виїхало 248 місцевих жителів. Серед них 118 дітей та 130 дорослих.