На Донеччині запускають модульні пости для контролю за забрудненням повітря

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Вантажівки з модульми станціями

Впродовж квітня у Донецькій області встановлять п’ять модульних постів

До Краматорська на Донеччині прибули перші три модульні екологічні стаціонарні пости автоматизованого контролю за атмосферним повітрям. Дані модулі будуть встановлені у Краматорську, Миколаївці та Бахмуті.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

«До кінця квітня запустимо їх у тестовому режимі. Найближчими днями прибудуть ще три модулі: два встановимо у Маріуполі і одни в Кураховому. Після введення системи автоматизованого моніторингу, можна буде в реальному часі відслідковувати кількість і характер викидів забруднюючих речовин у атмосферу», - написав Жебрівський

Донеччина є першою в Україні, де впроваджується такий маштабний моніторинг за забрудненням повітря.

Наступні кроки, за словами очільника Донеччини, - встановлення постів моніторингу за забрудненням води та грунтів.

Нагадаємо, Агенство ООН у справах біженців встановило на контрольному пункті в'їзду/виїзду (КПВВ) «Мар’їнка» на лінії розмежування в Донецькій області чотири нові, оснащені комп’ютерною технікою, модулі для здійснення контролю.