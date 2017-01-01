На дорожні роботи виділять понад 3 млрд гривень – Гройсман

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Дороги у м.Київ.

Кошти освоять у квітні

Кабінет Міністрів України спрямує на виконання дорожніх робіт у квітні більш ніж 3 млрд гривень. Про це розповів прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час селекторної наради з питань охорони здоров'я з головами обласних державних адміністрацій у Кропивницькому, передає «Урядовий портал».

«По Україні від перевиконання митних платежів, завдяки тому, що розширили перелік областей (учасниць «дорожнього» експерименту), ми вже закумулювали 3 млрд 142 млн грн, які у квітні будуть перераховані вам на місця», - розповів Гройсман.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті перевірки технічного стану доріг, на яких у 2016 році проводилися ремонтні роботи, вдалося з'ясувати, що 83% робіт були проведені неякісно.

Як повідомляв «Главком», прем’єр-міністр вимагає кримінальної відповідальності за розкрадання коштів на будівництві та ремонті доріг. Про це він сказав на засіданні уряду.