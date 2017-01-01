Гройсман хоче жорстко покарати за минулорічний асфальт, який зійшов зі снігом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зникаючий разом зі снігом асфальт

Це кримінальна відповідальність за неефективне використання державних коштів, зазначив Гройсман

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман вимагає кримінальної відповідальності за розкрадання коштів на будівництві та ремонті доріг. Про це він сказав на засіданні уряду.

«Автодорожна сфера є висококорупційною, неефективною. Мені треба зрозуміти, де минулорічний асфальт зійшов зі снігом. І якщо це правда, я хочу жорсткої відповідальності тих, хто це робив. Вони мають відновити пошкоджене, а з іншого боку – це кримінальна відповідальність за неефективне використання державних коштів», - наголосив Гройсман.

За його словами, цьогоріч ремонтні та будівельні роботи розпочнуться раніше, ніж у 2016 році.

«Якби ми 10 років тому розпочали реформу дорожньої галузі, то сьогодні б у нас 90% доріг були у нормальному стані, безпека на дорогах була б достатнього рівня. Україна б використовувала інфраструктуру як можливість для підвищення економічного потенціалу. Але головне, українці б їздили по хороших дорогах», - додав Гройсман.

Як повідомляв «Главком», Державне агентство автомобільних доріг України готує проекти на роботи вартістю 18 млрд гривень. Як заявив голова відомства Славомір Новак, на сьогоднішній день готові проекти на 189 об'єктів, до травня буде завершено роботу над проектною документацією на 18 млрд гривень.

Джерело: Укрінформ