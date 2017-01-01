На Філіппінах стався землетрус магнітудою 6,7 балів: четверо загиблих, сотні поранених

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Наслідки землетрусу

Землетрус стався на глибині 10 кілометрів

Потужний землетрус магнітудою 6,7 балів стався на Філіппінах в п'ятницю пізно ввечері. За попередніми даними 4 особи загинули і більше ста поранені. Пошкоджені будівлі, інфраструктура, у багатьох місцях немає електрики та водопостачання.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Геологічну службу США.

Відомо, магнітуда підземних поштовхів сягала 6,7 бала. Землетрус стався на глибині 10 кілометрів приблизно в 13 км на схід від міста Сурігао.

Люди в паніці вибігали з будинків на відкриті простори. В окремих районах міста повалені лінії електропередач і відсутнє водопостачання. Після землетрусу було зафіксовано 86 повторних поштовхів.

Місцева влада Сурігао була змушена закрити єдиний у місті аеропорт через тріщини на злітно-посадковій смузі. Також зазначається, що землетрус став найсильнішим в країні з 1879 року.

Як повідомляв «Главком», шостого лютого землетрус магнітудою 5,2 бали було зафіксовано біля західного узбережжя Туреччини.