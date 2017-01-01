  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    На Філіппінах стався землетрус магнітудою 6,7 балів: четверо загиблих, сотні поранених

    • Сьогодні, 05:30
    • Розсилка
    Наслідки землетрусу
    Наслідки землетрусу

    Землетрус стався на глибині 10 кілометрів

    Потужний землетрус магнітудою 6,7 балів стався на Філіппінах в п'ятницю пізно ввечері. За попередніми даними 4 особи загинули і більше ста поранені. Пошкоджені будівлі, інфраструктура, у багатьох місцях немає електрики та водопостачання.

    Про це повідомляє Reuters з посиланням на Геологічну службу США.

    Відомо, магнітуда підземних поштовхів сягала 6,7 бала. Землетрус стався на глибині 10 кілометрів приблизно в 13 км на схід від міста Сурігао. 

    123

    Люди в паніці вибігали з будинків на відкриті простори. В окремих районах міста повалені лінії електропередач і відсутнє водопостачання.  Після землетрусу було зафіксовано 86 повторних поштовхів.

    Місцева влада Сурігао була змушена закрити єдиний у місті аеропорт через тріщини на злітно-посадковій смузі. Також зазначається, що землетрус став найсильнішим в країні з 1879 року.

    Як повідомляв «Главком», шостого лютого землетрус магнітудою 5,2 бали було зафіксовано біля західного узбережжя Туреччини.

    надзвичайні ситуації Філіппіни
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ