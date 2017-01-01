На Хмельниччині голові селищної ради нарахували зарплату більшу, ніж у Гройсмана

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Ямпільська селищна рада

Чиновник із Хмельницької області за грудень отримав 68 тисяч гривень зарплати

У грудні 2016 року голова Ямпільської селищної ради Білогірського району Іван Бурлака одержав 68 тис. грн заробітної плати. Також суттєві виплати отримали працівники апарату ради.

Таку інформацію «Незалежному громадському порталу» підтвердив місцевий депутат і член бюджетної комісії Олександр Троян.

За його словами, спочатку фінансове питання порушилося у листопаді минулого року, коли депутати проголосували за преміювання голови ради у розмірі 200%. У грошах це вийшло близько 6-8 тис. грн до зарплати посадовця.

Згодом за корегування зарплат апарату Ямпільської селищної ради депутати взялися на грудневій сесії.

«Нам ставили у приклад мера Львова Андрія Садового, якому до зарплати доплатили 10 посадових окладів. Я виступив проти. Тоді дійшли згоди і на розгляд депутатів запропонували проголосувати за 5 посадових окладів. Приблизно це мало бути 15 тис. грн. Натомість всі депутати були введені в оману і в кінцевому рішенні сесії прописали 5 середньомісячних заробітних плат, які отримали члени апарату ради», – пояснив Троян.

Таким чином, обранці розподілили 200 тис. грн бюджету. З них 68 тис. грн нарахували голові ради Івану Бурлаку, 39,6 тис. грн – заступнику голови селищної ради, 33,4 тис. грн – секретарю ради.

«У нашій селищній раді – маса проблем: є дитячий садок, в якому дітки сплять на ліжках часів Микити Хрущова; немає доріг, поламаний місток через річку Горинь. Ось на що треба тратити гроші», – наголосив обранець.

У коментарі виданню голова Ямпільської селищної ради Іван Бурлака відкинув всі звинувачення, заявивши, що депутати голосували за 5 середньомісячних заробітних плат, а не посадових окладів.

«Я не отримував 68 тисяч. Моя середньомісячна зарплата становить близько 11 тис. грн. У підсумку на руки вийшло не більше 50 тисяч гривень. Більше того, як голова селищної ради, на свої відрядження витратив набагато більше грошей, не взяши ні копійки з бюджету», – сказав посадовець, додавши, що у IV кварталі 2016 року його зарплата становила 87 тис. грн.

Наразі Старокостянтинівська місцева прокуратура відкрила кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 Кримінального кодексу України (Службове підроблення).

За повідомленням центральних ЗМІ, заробітна плата Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана за грудень минулого року становила 35,8 тис. грн. За лютий Гройсман отримав 35 тис. 675 гривень.

Довідка:

На місцевих виборах-2015 Іван Бурлака від партії «За конкретні справи» (політична сила, яка належить нардепу-мільйонеру Олександру Герезі) переміг на виборах Ямпільського селищного голови. До цього він був місцевим підприємцем.