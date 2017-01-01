На Хмельниччині на вулиці виявили ящик з набоями

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Фото: Фіртка (архів) Набої знешкодить група піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону.

Походження боєприпасів зясовується

На Хмельниччині виявили ящик з набоями. Про це УНН повідомили у СК ГУНПУ у Хмельницькій області.

Набої виявив військовослужбовець під час патрулювання поблизу території військової частини у місті Старокостянтинів. Він помітив відкритий цинковий ящик з набоями калібру 7,62 в кількості 182 штук зі слідами корозії.

«Знешкодження виявлених набоїв буде проводитись групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України в Хмельницькій області. Наразі зясовується походження боєприпасів», — зазначили в облполіції.

Нагадаємо, сьогодні Секретар РНБО заявив, що Росія готується «до повномасштабної війни, яка загрожує не тільки Україні, але й іншим державам Центральної і Східної Європи».