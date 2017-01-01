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    Війська Росії готові протягом двох-трьох годин вторгнутись в Україну – Турчинов

    • Сьогодні, 10:53
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    Олександр Турчинов
    Фото : Уніан (архів)
    Олександр Турчинов

    Уздовж кордонів розгортається три нові дивізії

    Війська РФ, які дислокуються вздовж кордону, готові протягом двох-трьох годин вторгнутись на територію України. Про це під час презентації програми «Стратегічне лідерство: сектор безпеки і оборони України» заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, передає УНН.

    «Вздовж кордонів з Росією розгортається три нові дивізії – 3-тя, 144-та і 150-та, що є з’єднаними у складі додатково розгорнутих в останні роки трьох армій – 1-ї гвардійської танкової, 20-ї і 8-ї загальновійськових армій. Таке потужне військове угруповання має виключно наступальний характер. У разі прийняття Москвою політичного рішення щодо розширення масштабів збройної агресії проти України 1-й і 2-й армійські корпуси вестимуть наступальні дії після їх перегрупування та посилення російськими регулярними військами», – сказав Турчинов.

    За його словами, російські підрозділи, які дислокуються вздовж державного кордону, «спроможні протягом двох-трьох годин вторгнутись на територію нашої держави».

    Як повідомляв «Главком», у зоні АТО минулої доби зафіксовано 18 обстрілів позицій Збройних сил України, один військовий дістав поранення.

    Олександр Турчинов
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