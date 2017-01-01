На Інститут нацпам’яті здійснили хуліганський напад – В’ятрович



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Володимир В’ятрович Невідомі нападники розбили вікно інституту

Невідомі розбили вікно

На Український інститут національної пам’яті здійснили хуліганський напад. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Інституту Володимир В’ятрович, передає «Главком».

«Знову розбите вікно будинку на Липській, 16, де розміщується Український інститут національної пам’яті. Ще один дрібний хуліганський вчинок, якщо оцінювати його окремо, не беручи до уваги попередні напади на інститут протягом останніх місяців. Саме так, на жаль, досі розглядає їх поліція», – написав В’ятрович.

Як повідомляв «Главком», це вже не перший хуліганський вчинок. Раніше директору Інституту національної пам'яті Володимиру В'ятровичу під дверима наукової установи невідомі залишили похоронний вінок.