На «Євробачення» в Києві вже продали майже 27 тисяч квитків

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Євробачення

Наразі ще доступно близько дев’яти тисяч квитків

Підготовка до проведення «Євробачення-2017» йде у плановому режимі. Станом на сьогодні на усі дев’ять подій пісенного конкурсу, який відбудеться у Києві, продано 26 919 квитків на загальну суму 36 млн 232 тис грн, що становить 80% очікуваних надходжень.

Такі дані озвучив член оргкомітету «Євробачення-2017» Павло Грицак, йдеться у повідомленні на сайті Кабміну.

«Станом на сьогодні продано квитків на загальну кількість 26 919 квитків на усі дев’ять подій конкурсу на загальну суму 36 млн 233 тис грн. У загальному затвердженому плані кошторису витрат і доходів зазначено 44 млн грн доходів від продажу квитків, тобто 36 млн – це близько 80% вже є наповнення», – зазначив Грицак.

Загальна кількість квитків, що доступна у продажу – близько 8 тис 770 квитків. 10 квітня буде розпочато наступну хвилю продажу квитків, у тому числі на півфінали та фінал конкурсу, зазначив член оргкомітету «Євробачення-2017».

До слова, сьогодні Київ закликав організаторів «Євробачення» поважати суверенітет України.

Президент України Петро Порошенко також заявив, що Росії не була потрібна участь у пісенному конкурсі, їй була потрібна провокація.