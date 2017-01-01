  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    На «Євробачення» в Києві вже продали майже 27 тисяч квитків

    • Вчора, 23:27
    • Розсилка
    Євробачення
    Євробачення

    Наразі ще доступно близько дев’яти тисяч квитків

    Підготовка до проведення «Євробачення-2017» йде у плановому режимі. Станом на сьогодні на усі дев’ять подій пісенного конкурсу, який відбудеться у Києві, продано 26 919 квитків на загальну суму 36 млн 232 тис грн, що становить 80% очікуваних надходжень.

    Такі дані озвучив член оргкомітету «Євробачення-2017» Павло Грицак, йдеться у повідомленні на сайті Кабміну.

    «Станом на сьогодні продано квитків на загальну кількість 26 919 квитків на усі дев’ять подій конкурсу на загальну суму 36 млн 233 тис грн. У загальному затвердженому плані кошторису витрат і доходів зазначено 44 млн грн доходів від продажу квитків, тобто 36 млн – це близько 80% вже є наповнення», – зазначив Грицак.

    Загальна кількість квитків, що доступна у продажу – близько 8 тис 770 квитків. 10 квітня буде розпочато наступну хвилю продажу квитків, у тому числі на півфінали та фінал конкурсу, зазначив член оргкомітету «Євробачення-2017».

    До слова, сьогодні Київ закликав організаторів «Євробачення» поважати суверенітет України.

    Президент України Петро Порошенко також заявив, що Росії не була потрібна участь у пісенному конкурсі, їй була потрібна провокація.

    Читайте також
    Євробачення Київ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ