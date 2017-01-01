Росії потрібна була провокація, а не участь у «Євробаченні» - Порошенко

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Петро Порошенко і Раймондс Вейоніс у Латвії

Україна пропонувала кілька варіантів виходу із ситуації – зокрема участь по трансляції і заміну учасника від РФ на «Євробаченні»

Росії не була потрібна участь у пісенному конкурсі, їй була потрібна провокація. Про це заявив на брифінгу у Латвії президент України Петро Порошенко.

«Як відомо, Росії не була потрібна участь у «Євробаченні», їй була потрібна провокація», - сказав Порошенко.

Він нагадав, що Україна не визнає анексію Криму і допускає відвідування півострова лише через адміністративний кордон з Херсонською областю.

«Українська влада не пішла на цю провокацію, вона діє послідовно по відношенню до всіх, хто порушує українське законодавство і тому відповідні органи не надали дозволу на перетин українського кордону (Самойловій – ред.)», - сказав Порошенко.

Президент зазначив, що Україна пропонувала кілька варіантів виходу із ситуації – зокрема участь по трансляції і заміну учасника від РФ на «Євробаченні».

«Інший спосіб є порушенням законодавства України, який тягне за собою санкції. Це абсолютно чітко відомо російській стороні», - підкреслив президент.

За його словами, рішення про відвідування окупованого Криму російською учасницею пісенного конкурсу «Євробачення» – це провокація.

Нагадаємо, СБУ заборонила російській співачці Юлії Самойловій в’їзд до України на три роки.

Як повідомляв «Главком», Україна закликала організаторів «Євробачення» поважати державний суверенітет.

Що цікаво, ще до того, як Україна прийняла рішення про заборону на в'їзд в країну конкурсантки від Росії на «Євробачення» Юлії Самойловій, російська делегація, на відміну від інших, не брала участі в обов'язкових заходах із попереднім оглядом. Крім того, делегація від Росії не забронювала номера для проживання в Україні.