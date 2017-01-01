На Каннському кінофестивалі оголосили переможців

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На Каннському кінофестивалі 2017 оголосили переможців

Гран-прі журі здобула стрічка «120 ударів на хвилину»

«Золоту пальмову гілку» отримав фільм «Квадрат» шведського режисера Рубена Остлунда. Стрічка розповідає про куратора в музеї сучасного мистецтва. Він готує інсталяцію під назвою «Квадрат», але раптом після викрадення його телефону в його житті все починає летіти шкереберть.

Гран-прі журі здобула стрічка «120 ударів на хвилину» Робіна Кампільйо. Вона розповідає про групу активістів, що борються за права хворих на СНІД у Франції 1990-х.

Режисерська нагорода дісталася Софії Копполі за фільм «Зваблений».

Найкращим актором назвали Хоакіна Фенікса за стрічку «Тебе ніколи тут не було», акторкою ― Даян Крюгер за роль у фільмі «Нізвідки».

Приз журі дістався фільму Андрія Звягінцева «Нелюбов», продюсером якого виступив Олександр Роднянський.

Нагороду за найкращий сценарій розділили Лінн Ремзі за «Тебе ніколи тут не було» і тандем Йоргоса Лантімоса та Ефтіміса Філіппоу за «Вбивство священного оленя». Також журі присудило спеціальний приз ювілейного 70-го кінофестивалю акторці Ніколь Кідман.

Ювілейний Каннський кінофестиваль розпочався 17 травня й показав 19 фільмів в основному конкурсі та 18 стрічок у програмі «Особливий погляд». Головою журі був іспанський режисер Педро Альмодовар.

В основній конкурсній програмі цьогорічного фестивалю був представлений фільм «Лагідна» українського режисера Сергія Лозниці, що отримав неоднозначну оцінку кінокритиків.

В програмі «Особливий погляд» головним призом відзначили «Непідкупний» іранського режисера Мохаммада Расулофа, а призом журі ― «Доньки Абріль» мексиканця Мішеля Франко.

Однією з найпомітніших позаконкурсних подій став показ перших серій третього сезону серіалу «Твін Пікс» Девіда Лінча, якому аплодували стоячи.

Нагадаємо, фільм «Тіснота» російського режисера Кантеміра Балагова, представлений на Канському кінофестивалі в програмі «Особливий погляд», удостоєний призу Міжнародної федерації кінопреси (ФІПРЕССІ).

Джерело: Громадське