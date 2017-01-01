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На Київщині люди в масках побили сім’ю з дитиною

Чоловіка з дружиною та їхнього 9-річного сина доставили до лікарні

У місті Васильків Київської області троє чоловіків у масках проникли до котеджу сім’ї з дитиною та побили їх.

Для того, щоб потрапити до будинку, бандити зламали механізм пластикового вікна на першому поверсі. Вони також викрали близько 8 тисяч гривень.

Чоловіка з дружиною та їхнього 9-річного сина доставили до Васильківської Центральної районної лікарні.

Васильківським відділом поліції ГУНП в Київській області зареєстровано кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України (розбій).

Відомо, що потерпілі володіють рестораном «Парадайз» в місті Васильків.

Як повідомлялося, на голову наглядової ради Київміськбуду Володимира Слончака було скоєно збройний напад.

Джерело: Обозреватель