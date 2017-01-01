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    На Київщині вандали облили фарбою дошку Коновальцю

    • Сьогодні, 14:39
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    Пошкоджена дошка
    Пошкоджена дошка

    Дошку і стіну вже відчистили

    Цієї ночі у Боярці на Київщині злочинці облили червоною фарбою анотаційну дошку на вулиці Євгена Коновальця, яку освятили і урочисто відкрили у суботу, 27 травня. Про це повідомив у Facebook релігієзнавець Андрій Ковальов.

    «Дошка вже чиста, стіну теж відчистили. Коновалець не дає спокою нашим ворогам навіть після смерті. Правоохоронці і активісти вже займаються пошуком цих хуліганів», - написав він.

    Ковальов також подякував родині Мірзаєвих за те, що врятували дошку і стіну.

    Євген Коновалець — полковник Армії УНР, командант УВО, голова Проводу українських націоналістів (1927), перший голова ОУН (з 1929), один із ідеологів українського націоналізму.

    Нагадаємо, у січні у Києві було відкрито меморіальну дошку полковнику армії УНР Євгену Коновальцю. У церемонії взяли участь представники влади, духовенства і громадськості.

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    На Київщині вандали облили фарбою дошку Коновальцю
    На Київщині вандали облили фарбою дошку Коновальцю
    На Київщині вандали облили фарбою дошку Коновальцю
    Фото: Andriy Kovalov / Facebook

    УНР активісти
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