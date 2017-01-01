На Київщині вандали облили фарбою дошку Коновальцю

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Пошкоджена дошка

Дошку і стіну вже відчистили

Цієї ночі у Боярці на Київщині злочинці облили червоною фарбою анотаційну дошку на вулиці Євгена Коновальця, яку освятили і урочисто відкрили у суботу, 27 травня. Про це повідомив у Facebook релігієзнавець Андрій Ковальов.

«Дошка вже чиста, стіну теж відчистили. Коновалець не дає спокою нашим ворогам навіть після смерті. Правоохоронці і активісти вже займаються пошуком цих хуліганів», - написав він.

Ковальов також подякував родині Мірзаєвих за те, що врятували дошку і стіну.

Євген Коновалець — полковник Армії УНР, командант УВО, голова Проводу українських націоналістів (1927), перший голова ОУН (з 1929), один із ідеологів українського націоналізму.

Нагадаємо, у січні у Києві було відкрито меморіальну дошку полковнику армії УНР Євгену Коновальцю. У церемонії взяли участь представники влади, духовенства і громадськості.