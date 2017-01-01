У столиці відкрили меморіальну дошку засновнику ОУН Коновальцю

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Відкриття меморіальної дошки засновнику ОУН Євгену Коновальцю

На будинку №24 по вулиці Січових Стрільців, де колись була казарма січовиків, відкрито меморіальну дошку полковнику армії УНР Євгену Коновальцю

У церемонії взяли участь представники влади, духовенства і громадськості.

«Цьогоріч ми починаємо згадувати боротьбу 1917-1921 років, яка стала основою відновлення незалежності України. Нам важливо нагадати, що у 1991 році українська незалежність не впала з неба», - сказав на відкритті пам'ятного знаку віце-прем'єр-міністр Павло Розенко.

За його словами, символічно, що рік починається з відкриття меморіальної дошки Коновальцю, оскільки саме він втілював у життя істину, що незалежна Україна не може бути без боєздатної армії.

Водночас міністр культури Євген Нищук переконаний, що барельєф важливий для молодого покоління, оскільки Коновалець заклав ідею української незалежності, яку продовжили Юрій Шухевич, Степан Бандера, а нині її обстоюють сучасні воїни.

Євгена Коновальця (1891-1938) називають «батьком українського визвольного руху ХХ сторіччя». Саме він є засновником Організації українських націоналістів.

Коновалець відіграв чи не вирішальну роль під час повстання проти гетьмана Скоропадського, у захопленні Києва і зміцненні влади Директорії, був військовим комендантом Києва, забезпечував у місті порядок.

Коновальця вбили у Роттердамі 23 травня 1938 року. Він похований на місцевому кладовищі Кросвейк.





Джерело: Еспресо ТВ