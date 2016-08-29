На Київщині зухвало вбили продавчиню магазину

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Невідомі злочинці тяжко поранили жінку посеред робочого дня, потерпіла померла у лікарні

У селі Сошників Київської області жінці – продавцю у магазині посеред білого дня невідомі завдали тяжких тілесних ушкоджень. Про це повідомляють «Вісті».

Через кілька днів потерпіла померла у лікарні. Причина смерті встановлюється, ведеться слідство.

Нагадаємо, нещодавно у смт Донське Волноваського району біля продуктового магазину сталася стрілянина між військовими та цивільними жителями. Під час суперечки між групою військовослужбовців та цивільних осіб через постріли з вогнепальної зброї загинув військовослужбовець ЗСУ за контрактом. Крім того, було поранено місцевого жителя.