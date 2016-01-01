На кордоні ФСБшники намагаються вербувати українців, вимагають гроші та погрожують – прикордонники

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Представники російських спецслужб відбирають та перевіряють вміст і контакти мобільних телефонів українців

Помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян застерігає українців від поїздок до Росії і заявляє, що РФ чинить тиск на українців, а декого схиляють до співпраці. Про це він написав у себе на сторінці у Facebook.

«Спецслужби РФ ведуть облік громадян України, які постійно їздять до РФ за допомогою прикордонної бази «Каскад-Поток». У зоні ризику особи, які постійно перетинають українсько-російський кордон у приватних справах, мають родичів у прикордонних районах РФ, мають автомобіль російської реєстрації», – повідомив він.

Слободян розповів, що при спрацюванні бази «Каскад-Поток», російські прикордонники вилучають у громадянина України паспорт та доповідають старшому зміни або ініціатору постановки на контроль. Особу та транспортний засіб виводять із загального потоку для очікування прибуття ініціатора. «Під час опитування спецслужби залякують українських громадян та погрожують заборонити в’їзд на територію РФ. Іноді трапляються випадки вимагання грошей. Здебільшого ставлять питання про особисту участь в АТО або участь близьких родичів, суспільно-політичну обстановку в Україні та співпрацю зі структурами Служби безпеки України», – розповів він.

За словами Слободяна, також представники російських спецслужб відбирають та перевіряють вміст і контакти мобільних телефонів.

«Під час бесід із громадянами України, які затримувалися на території РФ, стало відомо про неодноразові спроби співробітників ФСБ РФ схилити їх до конфіденційної співпраці або змусити зізнатись у розвідувальній діяльності на користь України. Багато з них розповідали про застосування проти них фізичної сили, зокрема для того, аби останні зізналися в злочинах, яких вони не скоювали (наприклад, крадіжка)», – додав Слободян.

«Держприкордонслужба України вкотре рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до РФ без зайвої необхідності», – зазначив він.