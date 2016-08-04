На кордоні із Росією службовий пес знайшов наркотики у качці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Всередині качки знайшли пакунок з речовиною рослинного походження вагою майже 300 грамів

На українсько-російському кордоні, в пункті пропуску «Гоптівка», прикордонники спільно з співробітниками фіскальної служби виявили у громадянина України наркотичну речовину, повідомляє відділ комунікації Держприкордонслужби України.

Сьогодні вночі в пункт пропуску на виїзд з України прибув автомобіль «Опель», в якому їхав пасажир – 33-річний житель Запорізької області. Під час прикордонно-митного оформлення на чоловіка спрацював службовий собака Заур, натренований на пошук наркотичних засобів.

Під час подальшого огляду у чоловіка в сумці, серед особистих речей, було виявлено три качки (тушки). Всередині однієї з них знайдено пакунок з речовиною рослинного походження вагою майже 300 грамів. З пояснень чоловіка стало відомо, що «травичку» він намагався перемістити до Росії для подальшого особистого використання.

За даним фактом прикордонники поінформували співробітників СБУ, яким і передали знахідку разом із власником.