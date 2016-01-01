На кордоні з Молдовою очікується збільшення пасажиропотоку в 1,5 рази

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Українські прикордонники

Прикордонники нестимуть службу у посиленому режимі

На українсько-молдовському кордоні на час новорічно-різдвяних свят очікується збільшення пасажиропотоку в 1,5 рази у порівнянні з іншими місяцями року. Про це УНН повідомила прес-секретар начальника Могилів-Подільського прикордонного загону Людмила Катеринич.

«На час новорічно-різдвяних свят на українсько-молдовському кордоні очікується збільшення пасажиропотоку в 1,5 рази у порівнянні з іншими місяцями року», - сказала вона.

За її словами, у зв'язку із очікуваним зростанням пасажиропотоку, Могилів-Подільським прикордонним загоном уточнено взаємодію з підрозділами Служби безпеки України, Національної поліції, Митниці ДФС та суміжних служб, які здійснюють контроль в пунктах пропуску щодо порядку спільних дій.

«Проведено прикордонно-представницькі зустрічі з представниками регіонального управління нагляду та контролю державного кордону «Отач» Прикордонної служби Республіки Молдова та збільшено чисельність особового складу в пунктах пропуску через державний кордон», - розповіла Катеринич.

За її словами, прикордонники нестимуть службу у посиленому режимі та забезпечуватимуть комфортні умови для перетину державного кордону громадянами.