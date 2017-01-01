На кордоні з Україною стоїть 50-тисячна російська армія, яка може «сунути» на нас – президент

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Росіяни створюють нові і розширюють та модернізують наявні бази й інші об’єкти військової інфраструктури

Загроза повномасштабної агресії з боку РФ нікуди не поділася, адже вздовж усієї лінії кордону стоїть близько 50 тисяч російських військових разом із озброєнням. Про це президент України Петро Порошенко заявив під час засідання керівного складу ЗСУ.

«Завдяки волонтерам, завдяки патріотизму більшості українців, завдяки спільній роботі всіх гілок влади, завдяки зусиллям українських дипломатів, які залучили значну підтримку світової спільноти російську навалу вдалося призупинити. Ми звільнили частину захоплених ворогом територій і локалізували театр воєнних дій. Однак загроза повномасштабної агресії з боку РФ нікуди не поділася», – розповів він.

Президент зазначив, що ця загроза не лише «сочиться» через неконтрольовані українським урядом ділянки на Донбасі, вона нависає вздовж усієї лінії кордону з РФ і навіть більше. «У безпосередній близькості до наших кордонів розгорнуто підрозділи ЗС РФ чисельністю до 50 тисяч осіб, близько 470 танків, понад 1700 ББМ, близько 390 артилерійських систем та 220 систем залпового вогню, близько 490 бойових літаків, сотні вертольотів, 24 бойових кораблі», – сказав він.

Зважаючи на те, що багатотисячна російська армія розміщена на кордоні з Україною, немає гарантії, що в будь-який час вони не «сунуть» на Україну, додав президент.

«Росіяни створюють нові і розширюють та модернізують наявні бази й інші об’єкти військової інфраструктури. І, до речі, жодної гарантії, що в будь-який час ця навала не суне на нас», – сказав він.

Як повідомлялось, за словами Порошенка, з початку воєнної агресії на Донбасі загинуло 2 тис. 608 українських військових.