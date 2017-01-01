За весь час війни з Росією загинуло понад 2,5 тис. українських військових – Порошенко

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Російська агресія забрала життя 2 тис. 608 українських військових

З початку воєнної агресії на Донбасі загинуло 2 тис. 608 українських військових, заявив президент Петро Порошенко під час засідання керівного складу ЗСУ.

«2 тис. 608 українських військових загинули за час агресії, 2 тис. 200 з них – зі складу ЗСУ», – зазначив він.

Як повідомлялося, бойовики на Донбасі продовжують в однобічному порядку порушувати будь-які домовленості. Про це сьогодні повідомили у прес-центрі штабу АТО. Загалом протягом минулої доби, 21 лютого, зафіксовано 59 обстрілів. Одного українського військового поранено.

Як повідомляв «Главком», 20 лютого в зоні АТО було зафіксовано 74 ворожих обстріли. Двох наших військових поранено, сімох травмовано.