За весь час війни з Росією загинуло понад 2,5 тис. українських військових – Порошенко
- Сьогодні, 12:24
-
Розсилка
Російська агресія забрала життя 2 тис. 608 українських військових
З початку воєнної агресії на Донбасі загинуло 2 тис. 608 українських військових, заявив президент Петро Порошенко під час засідання керівного складу ЗСУ.
«2 тис. 608 українських військових загинули за час агресії, 2 тис. 200 з них – зі складу ЗСУ», – зазначив він.
Як повідомлялося, бойовики на Донбасі продовжують в однобічному порядку порушувати будь-які домовленості. Про це сьогодні повідомили у прес-центрі штабу АТО. Загалом протягом минулої доби, 21 лютого, зафіксовано 59 обстрілів. Одного українського військового поранено.
Як повідомляв «Главком», 20 лютого в зоні АТО було зафіксовано 74 ворожих обстріли. Двох наших військових поранено, сімох травмовано.
Джерело: УНН