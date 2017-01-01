На Луганщині бойовики обстріляли опергрупу поліції

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Бойовики прицільно обстріляли зі стрілецької зброї поліцейських, які виїхали на місце злочину

У вівторок, 17 січня, слідчо-оперативну групу Попаснянського відділку поліції, яка, за викликом місцевої жительки виїхала на місце злочину у район Золотого-5, бойовики прицільно обстріляли зі стрілецької зброї. Про це журналістам повідомив заступник голови Луганської облдержадміністрації Юрій Клименко, інформує прес-служба Луганської ОДА.

«Цинізм терористів виходить поза межі здорового глузду. Перешкоджання проведенню слідства свідчить про намагання терористів приховати власний злочин проти мирного населення. Адже за попередньою версією чоловік загинув від кулі ворожого снайпера. Аби гарантувати безпеку роботи поліцейських, ми змушені були звернутись до представників місії ОБСЄ», – сказав Клименко.

Нагадаємо, за минулу добу загалом зафіксовано 61 обстріл. Втрат серед наших військових немає.