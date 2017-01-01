На Луганщині через обстріл бойовиками поранено підлітка
- Сьогодні, 08:25
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Дитину госпіталізовано до лікарні, де їй надається допомога
В результаті обстрілу бойовиками Станично-Луганського району поранення отримав 15-річний підліток.
Про це йдеться в повідомленні Луганської обласної державної адміністрації в Facebook.
«Поранення стегна зазнав п’ятнадцятирічний хлопчик, внаслідок ворожого обстрілу села Валуйське Станично-Луганського району», — йдеться в повідомленні.
Також зазначили, що наразі дитину госпіталізовано до лікарні, де їй надається допомога.
Як повідомлялося, в зоні антитерористичної операції внаслідок обстрілу опорного пункту підрозділу однієї з механізованих бригад на Луганщині загинуло двоє українських військових.