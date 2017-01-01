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    На Луганщині через обстріл бойовиками поранено підлітка

    • Сьогодні, 08:25
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    Дитину госпіталізовано до лікарні, де їй надається допомога

    В результаті обстрілу бойовиками Станично-Луганського району поранення отримав 15-річний підліток.

    Про це йдеться в повідомленні Луганської обласної державної адміністрації в Facebook.

    «Поранення стегна зазнав п’ятнадцятирічний хлопчик, внаслідок ворожого обстрілу села Валуйське Станично-Луганського району», — йдеться в повідомленні.

    Також зазначили, що наразі дитину госпіталізовано до лікарні, де їй надається допомога.

    Як повідомлялося, в зоні антитерористичної операції внаслідок обстрілу опорного пункту підрозділу однієї з механізованих бригад на Луганщині загинуло двоє українських військових.

     

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