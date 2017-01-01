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    На Луганщині поранено трьох українських бійців

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    Обстріли з боку бойовиків
    Обстріли з боку бойовиків

    Бойовики обстріляли Новозванівку з гранатометів

    У п’ятницю, 2 червня, внаслідок ворожих обстрілів з автоматичних гранатометів у напрямку села Новозванівка Попаснянського району (Луганська область) троє воїнів зазнали поранень. Про це повідомляє прес-служба Луганської облдержадміністрації.

    Крім того, протягом минулої доби російсько-терористичні війська 12 разів порушували режим тиші вздовж лінії розмежування на Луганщині.

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    «Зокрема, у напрямку сіл Новозванівка і Новоолександрівка Попаснянського району шість разів застосовувалися автоматичні гранатомети, зенітні установки, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю», - йдеться у повідомленні Луганської ОДА.

    «По укріпленнях наших захисників поблизу села Кримське Новоайдарського району чотири рази відкривався вогонь з автоматичних і протитанкових гранатометів, БМП і стрілецької зброї.  У напрямку смт Станиця Луганська вівся вогонь з 82-мм мінометів і стрілецької зброї», - додають в ОДА.

    Як повідомляв «Главком», впродовж минулої доби бойовики 53 рази відкривали вогонь вздовж усієї лінії зіткнення: двоє українських воїнів загинули, ще п'ятеро бійців зазнали поранень.

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