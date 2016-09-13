На Львівщині ледь не згоріла старовинна церква

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В результаті пожежі згоріли два куполи церкви із трьох, загальною площею 50 квадратних метрів

У селі Бачина Старосамбірського району Львівської області пожежникам протягом чотирьох годин вдалося врятувати дерев’яну православну церкву Св. Йосафата, споруджену 1868 році, від повного знищення та не допустити поширення вогню на дзвіницю. Про це повідомляє ZIC.

Все ж, в результаті пожежі згоріли два куполи із трьох, загальною площею 50 квадратних метрів, пошкоджено вівтар та деякі інші елементи святині. Незважаючи на вік побудови, церква не була занесена до пам’яток архітектури навіть місцевого значення.

Нагадаємо, що минулої п’ятниці у с. Бачина, що на Старосамбірщині, загорілася дерев’яна церква. До ліквідації вогню було залучено шість пожежних бригад – загалом 29 осіб персоналу. Причину виникнення пожежі встановлюють фахівці.

За попередні роки на Старосамбірщині виникали пожежі в чотирьох сільських дерев’яних церквах.