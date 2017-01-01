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    На Львівщині невідомі задля розваги розстріляли стадо оленів

    • Сьогодні, 17:35
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    «Стрілки» задля розваги вбили трьох вагітних олениць

    9 лютого у Сколівському районі Львівщини на 669 кілометрі траси Київ-Чоп невідомі, ймовірно, з автомобіля розстріляли стадо оленів. У результаті вбили трьох вагітних олениць і залишили на місці події. Про це  повідомили у Львівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства.

    «Цей випадок стався 9 лютого на Сколівщині, на 669 кілометрі траси Київ – Чоп. Невідомий, чи невідомі особи, з шосе Київ – Чоп, мабуть, з автомобіля розстріляли стадо оленів, які через глибокий сніг зійшли з верхів гір в долини саме у пошуках корму та захисту. А отримали те, що ви бачите на цих світлинах, це ще не все тому, що поранені звірі кинулися до лісу залишаючи за собою криваві сліди», - зазначається у повідомленні.

    «Результат дикого браконьєрства – вбиті три самки-олениці і у кожної по два ембріони. Самі негідники, нічого не забравши, втекли з місця події, заливши на снігу сліди своєї кривавої розправи», – йдеться у повідомленні.

    Розслідуванням справи займаються правоохоронні органи Львівщини. 

    Джерело: zik.ua
    Львівщина вбивство тварини
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