На Львівщині у храмі з’явилася фреска із палаючим в пеклі Путіним

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Фреска зображає сцену Страшного суду

Робота обійшлася у кілька сотень тисяч гривень

На Великдень у храмі святого Йосафата Української греко-католицької церкви у Червонограді Львівської області з'явилася фреска зі сценою Страшного суду, на якій можна упізнати президента Росії Володимира Путіна.

Композиція намальована навпроти фресок із ликами святих, при виході з церкви. На ній – пекельний вогонь, а у ньому горять грішники: радянська символіка, свастика нацистів та чоловік, схожий на президента Росії Володимира Путіна, повідомляє «5 канал».

Автор розпису Олексій Чередниченко розповідає: «Ідея була взагалі така – це мав бути чиновник, людина яка представляє владу і з такої недоброї сторони. Бо влада може бути від Бога або така, що людей карає. А те, що він там подібний на нього (Путіна), то це була ідея отця Михайла, бо він хотів, щоб там щось таке було».

Цю фреску малювали майже півроку тому. Робота обійшлася у кілька сотень тисяч гривень. Гроші на неї пожертвували парафіяни.

Релігієзнавець Тарас Антошевський нічого скандального у розписі не бачить, мовляв, традиція змальовувати живих людей на церковних фресках тягнеться з часів бароко.

«Політичний момент буде присутній, тому що людина має мати не просто умовного ворога, грішника, а грішник має бути цілком реальний. Тому нічого дивного тут нема»,- Антошевський.

Настоятель храму додає, що фреску ще не домалювали і не виключає, що на ній можуть з'явитися й інші сучасники.

До слова, парафіянка храму св. Василя Великого у Києві розказала, як свита президента на Великдень готувала його візит до храму.