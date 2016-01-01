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    На Львівщині від грипу померло чотири людини

    • 29 Грудня, 08:50
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    Львівщина потерпає від грипу: його жертвами вже стали четверо людей, серед них - двоє дітей

    Кількість загиблих від грипу у Львівській області становить 4 людини, у тому числі 2 дитини.

    У Стрию 4-річний хлопчик помер від сезонного грипу, а в Золочеві 40-річна жінка померла через ускладнення у формі пневмонії, передає 112 Україна.

    У Буську грип забрав життя 1,5-річного хлопчика і 54-річної жінки з Жовківського району. Також у Львівському обласному центрі повідомили, що в аналізах всіх хворих виявили вірус сезону А.

    Відомо, що постраждалі страждали від цукрового діабету, ішемічної хвороби серця, хвороби нирок і шлункових порушень. Всі четверо, за словами медиків, були в групі ризику.

    Наголошується, що за минулий тиждень на території області на грип захворіли понад 30 тис. осіб. «Тому карантин у Львові продовжили до кінця року», - сказано у повідомленні.

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