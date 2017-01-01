На Львівщині загорілося сміттєзвалище



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото з фейсбуку «Рибалка на Яворівщині» Пожежа у Терновиці

Над ліквідацією пожежі працюють 32 рятувальника та вісім одиниць спецтехніки

Сьогодні, 3 квітня, на Яворівщині у селі Терновиця Львівської області, загорілось місцеве сміттєзвалище. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Львівській області.

За даними рятувальників, повідомлення про пожежу надійшло об 11:34. На місці події задіяні підрозділи ДСНС. Площа займання становить близько 1000 тис. м2. Над ліквідацією надзвичайної ситуації працюють 32 рятувальника та вісім одиниць спецтехніки. Станом на 18:00 ліквідація загоряння триває.

Зазначимо, що село Терновиця знаходиться в 11 км від Яворова та у 43 км від Львова.

До слова, на початку квітня до столичних рятувальників надійшло повідомлення про те, що виникла пожежа в одноповерховому складському приміщенні на вулиці Новоконстянтинівській, Травмованих та загиблих внаслідок пожежі немає.

Нагадаємо, 29 травня 2016 року у селі Великі Грибовичі Жовківського району Львівської області на території сміттєзвалища виникла пожежа.

На сміттєзвалищі стався обвал твердих побутових відходів, внаслідок чого під завалами опинилося троє рятувальників.

31 травня знайшли два тіла під завалами. Один з них виявився депутатом Жовківської міськради.

Пізно ввечері 31 травня на полігоні в Грибовичах знайшли тіло третього працівника управління ДСНС України у Львівській області.

На початку червня минулого року сміттєзвалище під Львовом закрили назавжди через трагедію.