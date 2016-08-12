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    На Львівщині знайшли мертвого прикордонника

    • Сьогодні, 12:57
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    За неперевіреними даними, імовірна причина смерті чоловіка – це самогубство

    У пункту пропуску «Краковець» на українсько-польському кордоні (Львівщина) знайшли мертвого прикордонника. Про це повідомляє IA ZIK, посилаючись на власне джерело.

    За неперевіреним даними, імовірна причина смерті чоловіка  – суїцид.

    «Справді, в МАПП «Краковець» сьогодні зранку знайшли тіло прикордонника – одного зі складу прикордонного наряду, який заступив у нічну зміну напередодні, 19 січня. Прикордонникові, якого знайшли мертвим було 30 років», - прокоментував речник Мостиського прикордонного загону Іван Галкін.

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    На місце події виїхали правоохоронці, які проводять слідчі дії, оглядають тіло, з’ясовуючи обставини й причини смерті.

    За словами речник начальника Західного регіонального управління Державної прикордонної служби Володимир Шеремет, під час перезмінки прикордонників старший зміни виявив відсутність 30-річного військовослужбовця, мешканця Львівщини. Згодом його знайшли мертвим в одному із службових приміщень.

    «На місце події викликали слідчо-оперативну групу, прокуратуру, СБУ», – повідомив Шеремет. 

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    прикордонники Держприкордонслужба Львівська область
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