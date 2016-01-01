Цього року прикордонники не пустили в Україну понад шість тисяч росіян
- Вчора, 15:30
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За рік прикордонники також затримали близько 2,5 тисячі нелегалів
На територію України цього року не пропустили 28 тисяч осіб, більше шести тисяч з яких – громадяни Росії. Про це під час прес-конференції повідомив голова Держприкордонслужби Віктор Назаренко.
«Ми не забуваємо про безпекову складову. У пропуску відмовлено 28 тисячам особам, понад 6 тисяч з них – громадяни Росії», – повідомив Назаренко.
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Також він додав, що впродовж року суспільство турбувала і міграційна ситуація в Україні.
«За рік служба затримала 2,5 тисячі нелегалів, ще майже 3300 потенційних мігрантів не пропущено в Україну», – зазначив очільник Держприкордонслужби.
Нагадаємо, раніше було названо найбільш проблемні ділянки українського кордону.