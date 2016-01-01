  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Цього року прикордонники не пустили в Україну понад шість тисяч росіян

    • Вчора, 15:30
    • Розсилка

    За рік прикордонники також затримали близько 2,5 тисячі нелегалів

    На територію України цього року не пропустили 28 тисяч осіб, більше шести тисяч з яких – громадяни Росії. Про це під час прес-конференції повідомив голова Держприкордонслужби Віктор Назаренко.

    «Ми не забуваємо про безпекову складову. У пропуску відмовлено 28 тисячам особам, понад 6 тисяч з них – громадяни Росії», – повідомив Назаренко.

    Читайте також

    Також він додав, що впродовж року суспільство турбувала і міграційна ситуація в Україні.

    «За рік служба затримала 2,5 тисячі нелегалів, ще майже 3300 потенційних мігрантів не пропущено в Україну», – зазначив очільник Держприкордонслужби.

    Нагадаємо, раніше було названо найбільш проблемні ділянки українського кордону.

    Читайте також
    прикордонники Держприкордонслужба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ