На нафтобазі під Києвом стався вибух, одну людину поранено

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Скріншот із сюжету ТСН Нафтобаза у Вишневому

Вибух пролунав, коли заповнювали дизельним пальним автоцистерну

Сьогодні на нафтобазі у Вишневому, що розташовується неподалік Києва, стався вибух у результаті якого одна людина отримала поранення.

Про це повідомляє ТСН.

За інформацією ЗМІ, вибух пролунав, коли заповнювали дизельним пальним автоцистерну, яка перевозить пальне. До пожежі розрив не призвів.

Постраждав заправник – співробітник нафтобази, у нього обпечені руки, нині він перебуває у лікарні. У момент вибуху чоловік був зверху на цистерні.

Поліція розслідує кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки при виконанні робіт із підвищеною небезпекою».

На територію нафтобази журналістів не пускали, коментарів інциденту керівництво нафтобази не давало. Там кілька годин працювали експерти – обстежували територію, відбирали зразки пального.

Нафтобаза діє вже 20 років.

Нагадаємо, що вчора, 18 квітня, горів Центральний ринок у Вінниці.Загалом загорілося 13 контейнерів на вул. Некрасова. До ліквідації пожежі від ДСНС було залучено 26 рятувальників та шість одиниць техніки. Площа пожежі становила понад 60 кв. м