На новорічному корпоративі у Порошенка побили депутата від БПП, - ЗМІ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Після промови Луценка протягом години сталися дві бійки, розповів очевидець

На передноворічній вечірці, влаштованій фракцією Блоку Петра Порошенка 22-го грудня в який належить президентові спортклубу «5 елемент», після промови Генпрокурора Юрія Луценка протягом години двічі билися депутати.

Про це повідомляють «Вести» з посиланням на одного з депутатів, який був присутній на заході.

«В одній з них (бійок - ред.) постраждав Розенблат», – розповів депутат.

Одна з бійок, стверджує співрозмовник видання, «була дуже гучною, з киданням урн в курилці, але охорона заблокувала доступ, тому не було видно, хто бився».

Також депутат розповів, що багато топ-персон БПП залишили захід через чорний вхід вже через півгодини після його початку, оскільки на головному вході багатьох намагалися зняти журналісти.