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    На новорічному корпоративі у Порошенка побили депутата від БПП, - ЗМІ

    • Сьогодні, 06:12
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    Після промови Луценка протягом години сталися дві бійки, розповів очевидець

    На передноворічній вечірці, влаштованій фракцією Блоку Петра Порошенка 22-го грудня в який належить президентові спортклубу «5 елемент», після промови Генпрокурора Юрія Луценка протягом години двічі билися депутати.

    Про це повідомляють «Вести» з посиланням на одного з депутатів, який був присутній на заході.

    «В одній з них (бійок - ред.) постраждав Розенблат», – розповів депутат.

    Одна з бійок, стверджує співрозмовник видання, «була дуже гучною, з киданням урн в курилці, але охорона заблокувала доступ, тому не було видно, хто бився».

    Також депутат розповів, що багато топ-персон БПП залишили захід через чорний вхід вже через півгодини після його початку, оскільки на головному вході багатьох намагалися зняти журналісти.

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