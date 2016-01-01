  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    На Одещині понад 600 силовиків розшукують вбивцю

    • Вчора, 12:50
    • Розсилка
    Розшукуваний вбивця
    фото: dumskaya.net
    Розшукуваний вбивця

    Поліцейські, солдати та озброєні добровольці з-поміж місцевого населення обшукують покинуті будинки і закриті на зиму бази відпочинку

    На Одещині тривають пошуки овідіопольця Дмитра Погорілого (або Погорєлова), якого підозрюють у жорстокому вбивстві 42-річної Ольги Ж. і її дворічної доньки, двох підпалах і спробі теракту.

    Як повідомили в поліції, вночі операцію, в якій бере участь понад 600 осіб, було припинено: вирішили не піддавати ризику людей. Вранці пошуки відновили.

    1 з 12
    на весь екран згорнути
    На Одещині понад 600 силовиків розшукують вбивцю
    На Одещині понад 600 силовиків розшукують вбивцю
    На Одещині понад 600 силовиків розшукують вбивцю
    На Одещині понад 600 силовиків розшукують вбивцю
    На Одещині понад 600 силовиків розшукують вбивцю
    На Одещині понад 600 силовиків розшукують вбивцю
    На Одещині понад 600 силовиків розшукують вбивцю
    На Одещині понад 600 силовиків розшукують вбивцю
    На Одещині понад 600 силовиків розшукують вбивцю
    На Одещині понад 600 силовиків розшукують вбивцю
    На Одещині понад 600 силовиків розшукують вбивцю
    На Одещині понад 600 силовиків розшукують вбивцю

    На думку правоохоронців, за кільце оточення злочинець вийти не міг і ховається десь у районі населених пунктів Дальник, Санжейка і Грибівка. За деякими даними, в Грибівці мешкають його родичі, крім того, в цьому курортному селищі втратив слід службовий собака.

    Зараз поліцейські, солдати і озброєні добровольці з-поміж місцевого населення обшукують покинуті будинки і закриті на зиму бази відпочинку.

    В населених пунктах області, включаючи Одесу, посилили заходи безпеки, на дорогах виставлено блокпости, поліція перевіряє всі автомобілі, які залишають територію.

    Нагадаємо, в Одесі оголошено про план перехоплення підозрюваного у подвійному вбивстві у селищі міського типу Овідіопіль. Співробітниками Національної поліції в Одеській області не допущено прорив у місто автомобіля МАН, за кермом якого перебував зловмисник, однак він утік з місця злочину.

    «На спецлінію «102» надійшло повідомлення про займання одного з будинків у смт Овідіопіль. Під час перевірки зазначеної інформації в одній з кімнат було виявлено обгоріле жіноче тіло, в іншій – тіло дитини. Обидва тіла були з відсіченими головами», – йдеться у повідомленні поліції.

    Джерело: Думская

    Читайте також
    Одеса вбивство Одеська область
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ