На Одещині понад 600 силовиків розшукують вбивцю

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фото: dumskaya.net Розшукуваний вбивця

Поліцейські, солдати та озброєні добровольці з-поміж місцевого населення обшукують покинуті будинки і закриті на зиму бази відпочинку

На Одещині тривають пошуки овідіопольця Дмитра Погорілого (або Погорєлова), якого підозрюють у жорстокому вбивстві 42-річної Ольги Ж. і її дворічної доньки, двох підпалах і спробі теракту.

Як повідомили в поліції, вночі операцію, в якій бере участь понад 600 осіб, було припинено: вирішили не піддавати ризику людей. Вранці пошуки відновили.

На думку правоохоронців, за кільце оточення злочинець вийти не міг і ховається десь у районі населених пунктів Дальник, Санжейка і Грибівка. За деякими даними, в Грибівці мешкають його родичі, крім того, в цьому курортному селищі втратив слід службовий собака.

Зараз поліцейські, солдати і озброєні добровольці з-поміж місцевого населення обшукують покинуті будинки і закриті на зиму бази відпочинку.

В населених пунктах області, включаючи Одесу, посилили заходи безпеки, на дорогах виставлено блокпости, поліція перевіряє всі автомобілі, які залишають територію.

Нагадаємо, в Одесі оголошено про план перехоплення підозрюваного у подвійному вбивстві у селищі міського типу Овідіопіль. Співробітниками Національної поліції в Одеській області не допущено прорив у місто автомобіля МАН, за кермом якого перебував зловмисник, однак він утік з місця злочину.

«На спецлінію «102» надійшло повідомлення про займання одного з будинків у смт Овідіопіль. Під час перевірки зазначеної інформації в одній з кімнат було виявлено обгоріле жіноче тіло, в іншій – тіло дитини. Обидва тіла були з відсіченими головами», – йдеться у повідомленні поліції.

Джерело: Думская