На Одещині чиновниця, яку впіймали на хабарі, намагалася сховати гроші у взутті

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Жінка отримала гроші за підписання договору постачання оргтехніки для комунального підприємства

Начальник комунального підприємства Білгорода-Дністровського погоріла на хабарі в $500. Як повідомляє департамент захисту економіки Нацполіції, співробітники поліції і прокуратури затримали її вчора, 6 березня, під час отримання неправомірної вигоди.

«Зловмисниця також є депутатом міської ради, – уточнили в поліції. – 500 доларів США отримала від підприємця за підписання договору поставки оргтехніки для цього комунального підприємства. Частину хабара вона сховала у взутті».

Дії затриманої правоохоронці кваліфікують за статтею 368 КК.

Нагадаємо, на хабарі в Одесі схопили працівника міськради. Як повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області, встановлено, що чиновник вимагав і отримав від підприємця неправомірну вигоду в сумі 2000 гривень за нескладання адміністративного протоколу про відсутність належних технічних умов на об'єкті малої архітектурної форми.