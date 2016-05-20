На Одещині декомунізують дегустаційну залу

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Виходячи з листа Українського інституту національної пам’яті на території міста Одеси підлягають демонтажу більш десяти пам'ятних знаків та деякі символи

Керівництву інституту виноградарства і виноробства ім. Таїрова прийшов лист з Українського інституту національної пам'яті (УІНЦ) з вимогою зняти зображення герба УРСР на шпилі дегустаційного залу, який знаходиться на вул. 40-річчя Перемоги в селищі Таїрова. Про це пише «Надднестрянська правда».

Про герб розвідали активісти ВО «Свобода» і повідомили про це в УІНЦ. Там помітили, що на території Овідіопольського району, де розташований інститут Таїрова, знаходиться близько 10 об'єктів, що підлягають декомунізації, крім шпиля дегустаційної зали.

Виходячи з листа УІНЦ на території міста Одеси підлягають демонтажу більш десяти пам'ятних знаків та деякі символи. Також у відповіді йде згадування, що і на території Овідіопольського району є об'єкти, які підпадають під обов'язковий демонтаж, які не демонтовані станом на сьогодення. Мова йде про зображення гербу УРСР на шпилі дегустаційної зали у смт. Таїрове по вул. 40-річчя Перемоги.

Таїровська селищна рада вже зверталась з офіційним листом з цього питання до керівництва Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова». Але реакції досі не послідувало.

Сьогодні Таїровський селищний голова Хасан Хасаєв вдруге надіслав запит з цього приводу директору ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова» НААН України.