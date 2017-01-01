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    На Одещині сніжить

    • Сьогодні, 11:21
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    Сніг з дощем на Одещині.
    Фото: .bmwclub.ua
    Сніг з дощем на Одещині.

    Комунальні служби переведені в режим готовності

     Сьогодні вранці у північних районах Одеської області пішов сніг. Найбільше снігу випало на Подільськ, Кодиму, Окни, Балту, повідомляє УНН

    Снігопад розпочався близько 7 години ранку. Температура становить близько нуля градусів, а тому сніг практично відразу тане. Дерева, які вже встигли зацвісти, гнуться під вагою снігового покриву.

    Близько 10 ранку мокрий сніг пішов і в Одесі. Міські комунальні служби переведені в режим готовності до роботи в складних погодних умовах, і створено штаб з оперативного реагування на наслідки стихії.

    Згідно з прогнозом Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, сьогодні в Одесі очікується істотне погіршення погодних умов. Вітер північний, вдень південно-західний, 9-14 м/с, вночі пориви 15-20 м/с.

    Як повідомляв «Главком» , синоптики прогнозували, що сьогодні на півночі Одеської та Миколаївської областей можливі замети до 25 сантиметрів снігу.

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