На Одещині спецслужби викрили підпільні швейні цехи, в яких працювали нелегали

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Правоохоронці затримали одинадцять нелегалів із країни Південно-Східної Азії

Співробітники СБУ спільно з прокуратурою викрили на Одещині підпільні швейні цехи, в яких примусово працювали нелегали з однієї з країн Південно-Східної Азії, повідомляє прес-служба СБУ.

Нелегальні виробництва працювали в Овідіопольському районі області та виготовляли контрафактний одяг відомих брендів, який реалізовували на одеських ринках. За інформацією спецслужби, щоденно за оптовими цінами цехи виготовляли товарів у середньому на п’ять тисяч доларів.

Під час санкціонованих судом обшуків співробітники спецслужби виявили обладнання для пошиття підробок та готову продукцію. Правоохоронці затримали одинадцять іноземців, які тривалий час перебували на території нашої держави з порушенням міграційних вимог, без будь-яких дозволів на роботу.

Оперативники спецслужби встановили, що одним з організаторів підпільного бізнесу є колишній співвітчизник нелегалів, який отримав українське громадянство.